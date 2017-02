Armée US vs armée russe: un capitaine de la marine américaine donne son avis

Une conclusion hors pair a été faite par Joshua Waddell, capitaine de la marine américaine. Dans son article publié par l'édition spécialisée Marine Corps Gazette, il met en cause l'efficacité de l'armée américaine ainsi que la politique de défense des États-Unis. Pour lui, l'armée russe est bien plus compétente.

Ainsi, selon M. Waddell, le Pentagone est obnubilé par les dépenses monstrueuses pour l'armée et son équipement mais néglige totalement d'autres paramètres tout aussi importants. De ce fait, les résultats de nombreuses campagnes militaires récentes sont totalement faux.

« Il est temps pour nous, les officiers, d'accepter ce fait que nous avons perdu des guerres en Irak et en Afghanistan. Nous n'avons pas pu transformer une victoire tactique en succès opérationnel stratégique », déplore le capitaine.

D'après lui, les États-Unis considèrent leur armée comme la plus puissante du monde en ne se basant que sur des dépenses gigantesques alors qu'un budget colossal est loin d'être gage de succès militaires.

« Le char coûteux M1A1 peut être frappé par un obus à 20 dollars tandis qu'un porte-avions qui a coûté plusieurs milliards peut être coulé par une pluie de missiles », souligne M. Waddell.

Il a proposé d'ailleurs de comparer les résultats des opérations américaines avec ceux d'autres pays. Argumentant son propos, il a mis un accent particulier sur la Russie qui, selon lui, possède un budget de défense plus serré que les États-Unis mais a tout de même pu mettre Washington en situation embarrassante en Syrie.

« Et c'est bien cette armée russe qu'on ne pourra pas arrêter même avec toutes les forces de l'Otan au début du conflit en Baltique, selon des estimations de RAND (institution américaine qui a pour objectif d'améliorer la politique et le processus décisionnel par la recherche et l'analyse, ndlr) », ajoute le capitaine.

Il conclut que l'armée américaine pourrait être bien plus efficace avec un budget plus modeste. Pour arriver à un meilleur résultat, M. Waddell prône la réforme du système d'achat des armements, la mise en place d'un contrôle fiscal afin de supprimer les dépenses abusives et enfin une professionnalisation de l'armée.

