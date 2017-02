Athènes exhorte l’Allemagne à mettre fin aux attaques contre la Grèce

Le premier ministre grec Alexis Tsipras demande aux pays européens, et en particulier à l'Allemagne, d'arrêter les attaques contre la Grèce, en soulignant que les tentatives de pousser son pays à l'écart pouvaient nuire à la zone euro.

Il a en particulier critiqué le ministre allemand des Finances Wolfgang Schaeuble qui a proposé d'alléger la dette grecque si le pays quittait la zone euro.

« J'appelle la chancelière Angela Merkel à empêcher le ministre des Finances d'attaquer la Grèce et de faire des déclarations diffamatoires. La campagne électorale allemande ne doit pas influencer la vie dans un autre pays », a déclaré M. Tsipras lors d'une réunion du comité central de la Coalition de la gauche radicale SYRIZA.

© AFP 2016 LOUISA GOULIAMAKI

Alexis Tsipras a également fait savoir que la deuxième évaluation du programme de réformes, sans laquelle la Grèce ne peut recevoir la nouvelle tranche de soutien financier, sera fermée à temps et sans nouvelles concessions de la part du gouvernement grec.

« La deuxième évaluation sera fermée et le sera positivement. Sans concessions sur les questions de fond. Aujourd'hui, nous voyons en Europe que les forces néolibérales perdent du terrain. Nous devons tenir compte de cette nouvelle réalité et des changements tectoniques au niveau international », a déclaré M. Tsipras.

La deuxième estimation est actuellement retardée car les prêteurs exigent de la Grèce qu'elle prenne de nouvelles mesures d'austérité. En outre, les créanciers européens et le FMI ne peuvent pas se mettre d'accord au sujet de ce qu'il faut faire avec la dette grecque et avec le programme d'assistance financière.

« De notre côté, nous réaffirmons notre stabilité, notre modération et notre détermination. Nous n'accepterons pas ces nouveaux jeux au détriment du peuple grec. Ils doivent comprendre qu'ils jouent avec le feu quand ils jouent avec la "zone euro à deux vitesses", la scission et à la division », a conclu M. Tsipras.

Selon lui, l'année 2017 sera cruciale pour l'Europe, parce que pour la première fois les liens euro-atlantiques sont remis en cause.

