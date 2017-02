Tir de missile: Pyongyang aurait voulu tester la réaction des USA

Pour la première fois depuis l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, la Corée du Nord a tiré un missile balistique.

« Il est probable que ce fût une démonstration de force visant à vérifier la réaction du régime de Trump », a supposé une source dans les milieux militaires sud-coréens citée par l'agence Kyodo.

Le tir d'un missile balistique depuis la base aérienne de la province de Pyongan du Nord (nord-ouest) a eu lieu à 07h55 ce dimanche 12 février (23h55 samedi, heure de Paris). Selon les militaires sud-coréens, le missile a parcouru environ 500 km avant de tomber en mer du Japon. Tokyo affirme que le missile est tombé au-delà de sa zone économique exclusive.

Le type du missile reste inconnu. Les spécialistes tentent de déterminer s'il s'agit d'un missile à courte ou à moyenne portée.

Le gouvernement du Japon a envoyé une protestation à la Corée du Nord à ce propos.

© REUTERS/ KCNA La Corée du Nord tire un missile balistique

La ministre japonaise de la Défense Tomomi Inada a annoncé que le ministère collectait les informations et suivait la situation après le tir du missile nord-coréen.

L'administration des États-Unis étudie toutes les réponses possibles aux actions de Pyongyang.

Un fonctionnaire de l'administration américaine a déclaré à Reuters que les États-Unis « s'attentaient à une provocation nord-coréenne peu de temps après l'entrée en fonction » du président Trump. Il a ajouté que l'administration envisagerait toute une gamme d'options susceptibles de montrer la résolution des États-Unis, tout en évitant une escalade.

