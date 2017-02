Une version nationaliste de l'hymne allemand utilisée avant un match de tennis aux USA

Avant le coup d'envoi du premier simple entre Alison Riske et Andrea Petkovic à Lahaina (Hawaï), une soliste a interprété le premier verset de l'hymne allemand qui, comme le deuxième verset, n'est plus utilisé depuis la réunification en 1990, apprend-on de l’AFP.

« La Fédération américaine présente ses excuses sincères à l'équipe d'Allemagne et à ses supporters pour l'utilisation de la version ancienne de l'hymne allemand », a indiqué l'USTA sur son compte Twitter.

« Cette erreur ne se reproduira plus », a-t-elle ajouté.

La partie allemande a répondu en disant qu’elle « l’espérait bien ».

Le premier verset qui commence par « Deutschland, Deutschland über alles » (littéralement : L'Allemagne, l'Allemagne par-dessus tout), a une connotation ouvertement nationaliste.

L'hymne allemand actuel débute, depuis 1990, par ce qui était initialement le troisième verset « Einigkeit und Recht und Freiheit » (littéralement : Unité, droit et liberté).

Les joueuses de l'équipe d'Allemagne, leur encadrement et les quelques dizaines de supporters présents n'ont pas caché leur malaise. Certains spectateurs ont entonné la bonne version de l'hymne.

Cette gaffe avait déjà eu lieu lors d'une compétition sportive, à l'occasion des Championnats du monde de canoë-kayak 2011 à Szegeg, en Hongrie.

