Le Brexit pourrait coûter jusqu’à 1 md USD à l’Allemagne

L’Allemagne perdrait jusqu’à un milliard de dollars en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, a déclaré le commissaire européen à l’économie numérique Günther Oettinger.

« Si le budget demeure le même, ceux qui restent dans l’Union devront aider. Si nous réduisons le budget au montant qu’a versé le Royaume-Unis, alors nous ne devrons pas aider », a déclaré le commissaire européen, cité par le journal Bild am Sonntag.

Il a indiqué ne pas exclure que la somme à payer par l’Allemagne puisse atteindre 1 milliard de dollars.

© REUTERS/ Russell Cheyne Le parlement écossais vote contre le lancement du Brexit

Lors d’un référendum qui s’est tenu au Royaume-Uni en juin 2016, la plupart des Britanniques se sont prononcés pour la sortie de l’UE. La Chambre des Communes a ensuite approuvé un projet de loi sur le Brexit.

Au terme du plébiscite, les analystes ont prédit de nombreux problèmes que le Brexit pourrait poser tant aux pays de l’Europe qu’au royaume, y compris des problèmes économiques, des problèmes causés par les différences de passeports et l’introduction de visas compliquant le libre déplacement des Européens, sans compter les pertes d'emploi qu’il en résulterait.

