Augmentation de l'afflux de migrants arrivant au Canada des USA

© AP Photo/ Jae C. Hong Trump révisera l’accord sur les migrants avec l’Australie

27 réfugiés sont entrés au Canada le 11 février. Selon la chaîne CBC, trois autres clandestins ont été détenus, il s'agit d'une famille syrienne.

La plupart des réfugiés traversent la frontière canado-américaine entre l'État américain du Minnesota et la province canadienne du Manitoba. Ce trajet a été utilisé par les 27 migrants qui ont réussi à entrer au Canada.

La famille syrienne a été arrêtée dans un autre endroit. Ils ont tenté de traverser la frontière entre l'État de New-York et la province de Québec. Les réfugiés syriens se déplaçaient à pied dans la neige quand les gardes-frontière canadiens les ont arrêtés.

Selon la chaîne, l'augmentation de l'afflux de migrants au Canada s'explique par l'entrée en vigueur de décret du président américain Donald Trump interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

© AFP 2016 Brendan Smialowski Trump promet de gagner le procès lié à son décret sur l’immigration

Les services frontaliers du Canada ont présenté un rapport attestant que 410 migrants clandestins ont traversé la frontière entre le Minnesota et le Manitoba entre avril et décembre 2016. Ils ont néanmoins indiqué que les autorités du Manitoba n'envisageaient pas de renforcer le contrôle de la frontière et continuerait d'accueillir les réfugiés.

Afin de contrer la menace terroriste aux États-Unis, Donald Trump a signé vendredi 27 janvier un décret intitulé « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, à savoir l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Le décret suspend par ailleurs l'accueil de réfugiés sur le territoire américain pendant 120 jours et bloque pour un délai indéterminé l'accueil de réfugiés en provenance de Syrie.

Le juge fédéral de Seattle a pris la décision de suspendre temporairement ce décret au niveau national.

Deux cours d'appel américaines ont par la suite rejeté la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret signé par le président américain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».