Une canicule record cause des incendies dans l’est australien

De violents incendies font rage depuis plusieurs jours dans la partie est de l'Australie. De nombreuses forêts sont ravagées par le feu.

« Ce dimanche, on fait état des pires conditions depuis que la situation s'est détériorée », a annoncé aux journalistes un pompier de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

Fires ravage rural areas of New South Wales, Australia pic.twitter.com/dwhWDZrJVd — Chanelle Avesque (@dshvfvee2) 12 февраля 2017 г.

« Les conditions sont désastreuses, elles sont hors de l'ordinaire. Cela n'arrive pas souvent. Aujourd'hui, le temps contribue très sérieusement aux incendies », a-t-il ajouté.

Selon les pompiers, le cataclysme n'a heureusement pas fait de victimes.

Néanmoins, les météorologues australiens tirent la sonnette d'alarme et préviennent que les températures dans les régions de la Nouvelle-Galles-du-Sud et du Queensland battent tous les records du mois de février, dépassant les 40 ° C.

