Syrie: Erdogan annonce l’entrée des troupes turques dans le centre d'Al-Bab

Les militaires turcs et l’opposition armée syrienne ont fait leur entrée dans le centre de la ville syrienne d'Al-Bab, un des principaux bastions de l’organisation terroriste Daech dans le nord de la Syrie, a déclaré dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan, intervenant dimanche devant les journalistes à l’aéroport d’Istanbul.

« Al-Bab est assaillie de toutes parts (…) nos forces sont entrées dans le centre » et la prise de la ville n'est « qu'une question de temps », a fait savoir le président turc.

Les terroristes de Daech « ont entamé leur retrait total d'Al-Bab », a poursuivi le chef de l'État turc, cité par l’AFP.

© AFP 2016 Philippe Desmazes Fuite d’Al-Bab: un Syrien retrace son chemin vers une nouvelle vie

M. Erdogan a en outre déclaré que le but ultime de l'intervention militaire turque en Syrie était de nettoyer des djihadistes la région frontalière où se trouve la ville de Raqqa, « capitale » de Daech.

Ankara a lancé l'opération « Bouclier de l'Euphrate » le 24 août 2016 contre les terroristes de Daech. Avec la participation de l'opposition syrienne, l'armée turque a pris le contrôle de la ville frontalière de Jarablous, dans le nord de la Syrie, avant de lancer une offensive sur Al-Bab, occupée par les terroristes il y a trois ans.

L’État turc ayant agi sans l’aval de Damas, les autorités syriennes ont accusé Ankara d’avoir violé la souveraineté de leur pays.

Vendredi, une source proche des milices populaires syriennes a annoncé à Sputnik que l’armée syrienne et ses alliés avaient coupé aux djihadistes la dernière voie leur permettant de quitter Al-Bab. Les troupes gouvernementales se trouvaient alors à un kilomètre de la ville occupée par les terroristes.

L’armée syrienne progresse vers la ville depuis le sud et l’ouest. Les terroristes sont encerclés, toutefois, l’armée turque et les forces gouvernementales syriennes ne coordonnent pas leurs actions.

