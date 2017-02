Donbass: deux ans après la signature de Minsk-2 les pilonnages continuent

Kiev se dérobe constamment à ses engagements dans le cadre des accords de Minsk, a déploré dimanche Igor Plotnitski, dirigeant de la République populaire autoproclamée de Lougansk, à l'occasion du deuxième anniversaire de la signature des accords.

« L'Ukraine s'obstine à ne pas honorer ses engagements. La réalisation du slogan "Ni paix, ni guerre" offre de nombreux avantages à Porochenko. Cela lui permet de réitérer ses demandes d'argent à l'Occident pour lutter contre "l'agression russe", de détourner le mécontentement de la société ukrainienne en accusant de tous les maux la guerre et les "séparatistes" et de tenir dans les tranchées à une grande distance de la capitale les partisans les plus fervents du troisième Reich », a dit Igor Plotnitski cité par l'agence Louganskinformcentre.

© REUTERS/ Gleb Garanich Poutine prévient Merkel sur l’intention de Kiev de saboter les Accords de Minsk

Selon lui, la dernière flambée du conflit, provoquée par Kiev, a mis une croix sur les acquis médiocres dans le cadre des accords de Minsk et témoigne de l'intention des autorités ukrainiennes de renoncer officiellement à leur réalisation.

Le dirigeant de la république de Lougansk espère cependant que les pays du format Normandie forceront le pouvoir ukrainien à revenir au dialogue de paix.

« La réalisation des accords de Minsk est l'unique moyen de restaurer la paix sur le sol du Donbass », a-t-il souligné.

Entre-temps, la guerre continue de faire rage. Aujourd'hui dimanche, le commandement de la république de Donetsk a fait état de 1 300 nouveaux tirs d'armes lourdes dans les 24 dernières heures.

