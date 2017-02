De nouvelles révélations sur la présence de drones US en Ukraine

Les forces armées de la République populaire autoproclamée de Lougansk (LNR) ont capturé un drone de reconnaissance américain RQ-11B Raven. Cet accident a eu lieu en octobre 2016 mais les détails n'ont été livrés que récemment.

Ce drone a été capturé le 9 octobre 2016 à 23h dans la région de Sokolniki, sur le territoire de la LNR. Il provenait des territoires contrôlés par les forces gouvernementales ukrainiennes.

Selon la presse spécialisée russe, 24 drones ont été livrés à l'armée ukrainienne en juillet 2016.

« En violant les accords de Minsk, l'armée ukrainienne utilise d'une manière très active des drones afin de mener des missions de reconnaissance sur la ligne du front », a déclaré le major Andrey Marotchko, représentant de la LNR.

Le RQ-11B Raven est un drone de combat léger utilisé par l'armée de terre des États-Unis et certains de ses alliés. Il est construit par la société américaine AeroVironment. L'appareil est lancé à la main et propulsé ensuite par un moteur électrique. Il peut voler jusqu'à 95 km/h pendant 80 min sur un rayon d'action de 10 km et a une altitude maximum de 5 000 m.

Le conflit armé dans le Donbass a commencé en avril 2014 lorsque les nouvelles autorités ukrainiennes ont annoncé le lancement d'une soi-disant « opération antiterroriste », qui n'était en réalité qu'une tentative de mater, par la force, les protestations dans les régions de Donetsk et Lougansk contre le coup d'Etat de Kiev.

Washington fournit d'ores et déjà une assistance militaire à Kiev. Pour l'instant, selon les documents officiels, les Etats-Unis ne livrent que des uniformes et des équipements non létaux.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».