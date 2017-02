Frank-Walter Steinmeier élu président de l'Allemagne

Le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier a été élu dimanche nouveau président allemand par les membres du parlement, en remplacement de l'ancien pasteur dissident de la RDA communiste Joachim Gauck, qui ne se représentait pas.

L'ancien chef de la diplomatie allemande, jusqu'à fin janvier, a obtenu 931 voix (75 %)sur un total de 1 239 grands électeurs, issus principalement des deux chambres du parlement, celles des députés et celles des États-Régions, lors d'une consultation organisée au Reichstag à Berlin.

Dans son premier discours de président, M. Steinmeier a appelé à défendre la démocratie et la liberté au moment où elles sont mises en cause.

« Lorsque les bases (de la démocratie) vacillent il nous faut plus que jamais les soutenir », a-t-il déclaré, soulignant que la « cohésion de la société » était primordiale « en ces temps tumultueux où le monde semble ne plus tourner rond ».

Frank-Walter Steinmeier était assuré de la victoire en raison du soutien de son parti et des démocrates-chrétiens de la chancelière Angela Merkel, alliés au sein de la coalition gouvernementale.

Celui qui fut ministre des Affaires étrangères un peu plus de sept ans au total, jusqu'à la fin du mois dernier, succède à la présidence à Joachim Gauck, un ancien pasteur dissident de la RDA communiste.

