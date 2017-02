La Suisse vote pour simplifier la naturalisation des petits-enfants d'immigrés

© AFP 2016 DENIS CHARLET Nombre record de migrants disparus en Suisse

Les Suisses ont approuvé dimanche par référendum une simplification de la procédure de naturalisation des petits-enfants d'immigrés, malgré une campagne marquée par les propos antimusulmans de la droite populiste, selon les résultats publiés par les médias suisses. La proposition du gouvernement de simplifier la procédure a été soutenue par la majorité des votants et des cantons suisses, signale la chaîne de télévision suisse RTS

Près de 59 % des Suisses auraient dit oui à la proposition du gouvernement, d'après l'institut de sondage gfs.bern.

Le député de l'Union démocratique du centre (UDC, parti disposant du plus grand nombre de députés à la Chambre basse), Jean-Luc Addor, également coprésident du comité contre la naturalisation facilitée, a reconnu sa défaite sur le plateau de la RTS.

« On était seul contre tous. La problématique de l'islam, j'ai bien peur qu'elle nous rattrape d'ici quelques années », a-t-il déclaré.

Ce comité avait collé devant les gares et les endroits fréquentés des villes une affiche montrant une femme vêtue du niqab (voile intégral qui ne laisse voir que les yeux) avec ce slogan: « Naturalisations incontrôlées? NON ».

Le projet du gouvernement vise seulement à accélérer et rendre moins coûteuse la procédure d'attribution de la nationalité suisse aux petits-enfants d'immigrés. Il exclut toute acquisition automatique de la nationalité, précise l'AFP.

