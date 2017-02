La visite de Trump fait polémique au Royaume-Uni

Bien que la pétition en ligne « Empêcher Donald Trump de faire une visite officiel au Royaume-Uni » ait recueilli plus de 1,8 million de signatures, le président américain ne désespère pas et projette tout de même de s'y rendre. Mais une question se pose: où exactement?

La réponse qui s'impose est bien sûr Londres, mais le quotidien britannique The Telegraph précise que la visite de Donald Trump au Royaume-Uni pourrait être déplacée de Londres aux Midlands (centre de l'Angleterre) pour permettre au président de prendre la parole devant un rassemblement de masse et recueillir des fonds pour les anciens combattants par le biais d'une vente de billets.

« Ce serait son plus grand rassemblement, avec 85 000 personnes réunies pour célébrer la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni », a déclaré une source proche de M. Trump, selon le Daily Telegraph.

Les ministres indiquent également que le voyage peut être retardé de juin à juillet afin que la visite de M. Trump au coïncide avec le sommet du G20 à Hambourg.

Mais avant même qu'une date ne soit fixée, le voyage du président Trump à Londres a provoqué un féroce conflit politique, et une pétition a même été mise en ligne demandant au gouvernement britannique de ne pas autoriser la visite officielle. Les initiateurs de la pétition affirment ouvertement que M. Trump ne mérite pas de se joindre aux Charles De Gaulle, Nelson Mandela et Barack Obama en tant que dignitaire ayant eu l'honneur de s'adresser au Parlement.

Pour contrer la pétition anti-Trump, une pétition pro-Trump a été lancée, à l'initiative d'un homme d'affaires, sous la pression de sa fille musulmane qui soutenait la politique migratoire du président. La pétition a recueilli plus de 300 000 signatures.

