Le Front al-Nosra pilonne la ville de Deraa: deux morts, dont un enfant, et neuf blessés

Les terroristes de Fatah al-Cham (anciennement Front al-Nosra) ont pilonné la ville de Deraa dans le sud-ouest de la Syrie. Deux personnes, dont un enfant, sont mortes et neuf autres ont été blessées, certaines grièvement, a indiqué l'agence SANA citant une source au sein du Croissant Rouge. Les blessés ont été transférés à l'hôpital.

Les djihadistes ont pilonné au mortier deux quartiers résidentiels et continuent de bombarder les territoires environnants, infligeant ainsi des dommages matériels aux bâtiments publics et privés, a précisé la source.

Ce dimanche, une unité de l'armée syrienne a mené une opération contre Daech à l'ouest de l'aéroport de Deir ez-Zor. L'unité est parvenue à détruire une mitrailleuse et à éliminer la majorité des terroristes de Daech se trouvant dans les alentours.

Des unités des forces gouvernementales se sont heurtées au groupe Fatah al-Cham qui avait déclenché des attaques contre les maisons des locaux à Deraa. Les attaques avaient été lancées depuis diverses positions contre la partie sud-est du quartier d'Al-Manshiyeh.

