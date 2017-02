La cause probable de l’intoxication des passagers à l’aéroport de Hambourg dévoilée

Un gaz irritant ou une substance similaire pourrait avoir causé l'intoxication des passagers de l'aéroport de Hambourg le 12 février 2017 à 12h30.

Selon les pompiers, une cartouche vide d'un gaz irritant de type spray au poivre ou lacrymogène a été retrouvée dans le bâtiment de l'aéroport. Cela laisse supposer que le gaz aurait pu se propager via le système de climatisation.

Pour l'instant la thèse de l'attentat n'est pas retenue.

Actuellement, le fonctionnement de l'aéroport est revenu à la normale.

L'aéroport de la ville allemande de Hambourg a été évacué ce dimanche suite à la fuite d'une substance inconnue qui se serait propagée à l'intérieur du bâtiment via le système de climatisation. Tous les vols ont été annulés. La circulation des trains vers l'aéroport a aussi été un temps suspendue. Le nombre de personnes intoxiquées est estimé à l'heure actuelle à 68 personnes.

