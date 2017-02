Vladimir Poutine félicite Steinmeier et l’invite à visiter Moscou

Le président russe Vladimir Poutine a félicité le président élu allemand, Frank-Walter Steinmeier, à l'occasion de sa victoire et l'a invité à se rendre en Russie, a déclaré dimanche 12 février le service de presse du Kremlin.

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitations au nouveau président allemand, Frank-Walter Steinmeier, et a « confirmé l'intention (de la Russie, ndlr) de poursuivre un dialogue constructif sur les questions actuelles de l'agenda bilatéral ».

En outre, le numéro un russe a exprimé sa confiance dans le futur travail de l'ex-chef de la diplomatie allemande, élu « à un poste à haute responsabilité », estimant qu'il « contribuera au développement des relations russo-allemandes, à la coopération fructueuse dans divers domaines en faveur des intérêts des peuples des deux pays, dans le cadre du renforcement de la stabilité et de la sécurité du continent européen et du monde entier ».

Aujourd'hui, le 12 février, l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a été élu 12e président du pays.

© AFP 2016 Clemens Bilan Frank-Walter Steinmeier élu président de l'Allemagne

Il a reçu le soutien nécessaire de l'Assemblée fédérale qui est convoquée spécialement pour élire le président du pays. En total 1253 délégués ont voté, 103 se sont abstenus, 14 votes ont été déclarés invalides. 931 délégués ont voté pour la candidature de M. Steinmeier.

Le chef de l'État, le président fédéral (Bundespräsident), est élu pour cinq ans au suffrage indirect. Il est élu par l'Assemblée fédérale composée pour moitié de tous les députés du Bundestag (Assemblée parlementaire) et pour l'autre moitié d'un nombre égal de représentants élus par les parlements des lands (des États fédérés d'Allemagne).

Son investiture est prévue pour le 19 mars. Frank-Walter Steinmeier succèdera à Joachim Gauck, en poste depuis 2012.

