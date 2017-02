La majorité des Britanniques s'opposent au blocage du Brexit

En plein déclenchement du processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, 64 % des Britanniques s'opposent au blocage du Brexit, d'après un sondage effectué par ComRes. Ils n'appuient pas l'argument selon lequel le Parti travailliste devrait essayer de bloquer Brexit.

Le sondage a été partagé par Nigel Farage, ex-leader du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP) et inspirateur principal de la sortie du pays de l'Union européenne.

Ce chiffre comprend 48 % des électeurs travaillistes eux-mêmes. Seuls 39 % des partisans du Parti travailliste se prononcent en faveur du blocage du Brexit.

Selon le sondage, le nombre des opposants a baissé depuis le référendum du 23 juin 2016.

© REUTERS/ Russell Cheyne Le parlement écossais vote contre le lancement du Brexit

Lors d'un référendum qui s'est tenu au Royaume-Uni en juin 2016, la plupart des Britanniques se sont prononcés pour la sortie de l'UE. La Chambre des Communes a ensuite approuvé un projet de loi sur le Brexit.

Au terme du plébiscite, les analystes ont prédit de nombreux problèmes que le Brexit pourrait poser tant aux pays de l'Europe qu'au royaume, y compris des problèmes économiques, des problèmes causés par les différences de passeports et l'introduction de visas compliquant le libre déplacement des Européens, sans compter les pertes d'emploi qu'il en résulterait.

