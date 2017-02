L’élection de Steinmeier, un avertissement politique pour Merkel?

Frank-Walter Steinmeier, qui vient d'être élu nouveau président allemand, est la personnalité politique la plus populaire du pays, devant la chancelière fédérale Angela Merkel, indique le Huffington Post. La comparaison avec Mme Merkel est très logique : M. Steinmeier, qui a souvent été un rival pour la chancelière fédérale, représenterait un véritable défi pour elle en tant que président.

« J'ai confiance en lui (Frank-Walter Steinmeier, ndlr) pour diriger notre pays dans cette période difficile », a déclaré Mme Merkel, citée par l'agence Reuters.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Vladimir Poutine félicite Steinmeier et l’invite à visiter Moscou

Cette remarque semble masquer la véritable approche de la chancelière fédérale qui ne voulait initialement pas de cette personnalité comme président. Selon le journal Libération, M. Steinmeier est capable de faire de l'ombre à Mme Merkel : c'est la grande popularité de cet homme politique et son expérience à la tête de la diplomatie du pays qui pourraient causer du tort à la chancelière.

Le processus politique allemand reflète d'ailleurs cette rivalité larvée. Les résultats des élections fédérales de 2009 en est un exemple significatif : M. Steinmeier a essuyé une grande défaite à cette époque-là. Le Huffington Post précise qu'en tant que tête de liste du Parti social-démocrate (SPD), l'homme politique voulait devenir chancelier à la place de Mme Merkel et faisait campagne avec le slogan « Notre pays peut faire plus ».

Peu connu du grand public avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères pour la première fois, fin 2005, M. Steinmeier est devenu une figure politique forte et populaire vers le milieu des années 2010. C'est peut-être ce qui inquiète le plus Mme Merkel dans le cadre du calendrier électoral allemand 2017.

