«Les États-Unis sont des fouteurs de guerre dans le monde entier»

La guerre syrienne, le bruit de bottes en Europe et le rôle de Washington dans l'alimentation des conflits dans le monde entier étaient au centre de la discussion avec Jean-Luc Mélenchon ce dimanche sur BFMTV. Intervenant sur la chaîne, l'homme politique français et député européen a énuméré promptement les principales tâches d'aujourd'hui : mettre un terme à la guerre, créer une coalition universelle et tenir des élections dans la République syrienne.

« Mon point de vue, c'est qu'on arrête la guerre, on fait une coalition universelle contre les bandes armées qui sont là-bas et on fait, sur la base d'une paix conclue par tout le monde, tous ceux qui se battent, des élections en Syrie organisées sous la protection internationale », a-t-il affirmé, ajoutant que sa position, jugée comme irréaliste, a été approuvée par tous les membres des Nations unies.

Du coup, l'approche du dirigeant du mouvement La France insoumise (LFI), souvent critiqué pour sa position « pro-russe », s'est avérée être la plus raisonnable et la plus sage, permettant d'épargner de multiples vies sur le terrain syrien. Pour lui, la crise syrienne entre autres est l'œuvre de l'administration américaine.

« Les États-Unis d'Amérique sont des fouteurs de guerre dans le monde entier », a-t-il fustigé avant que l'animatrice du programme ne lui coupe la parole pour revenir sur sa position à l'égard de la Russie.

© AFP 2016 Alain Jocard Mélenchon: «Non, nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie»

Les États-Unis, a-t-il estimé, ont depuis longtemps adopté la stratégie de « renverser l'ordre du monde en encerclement permanent de la Russie », alors que finalement la situation semble être en passe de changer avec l'arrivée de Donald Trump.

Revenant sur la contribution des États-Unis dans les conflits mondiaux, M. Mélenchon évoque les chiffres précis, affirmant que le budget militaire américain est de 600 milliards de dollars (563,8 mds EUR). Pour comparer avec celui de la Russie, les efforts militaires américains s'avèrent être bien plus grands.

« 80 % des dépenses militaires du monde sont faites par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Les Russes ont un budget militaire de 60 milliards, dix fois inférieur à celui de l'Arabie saoudite. »

Dans ce contexte tendu, l'essentiel pour M. Mélenchon, c'est la paix : « La France doit militer en permanence pour la paix et doit être une puissance pacifique. Donc pour ça elle se retire de l'Otan parce qu'elle ne participe plus aux guerres de l'Otan dont aucune n'a donné un résultat autre que des désastres ». Il a rappelé notamment les guerres d'Irak, d'Afghanistan, de Libye.

« Chaque fois que c'est l'Otan, ça se termine dans une destruction massive et le désordre », a résumé M. Mélenchon, soulignant que la France ne voulait pas que l'Europe devienne le théâtre de guerres.

Début février, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que la France avait toujours considéré la Russie comme un partenaire, et que l'obligation de se justifier en parlant d'une coopération franco-russe était honteuse. De même, il a critiqué le projet de défense européenne qui est, selon lui, « l'Europe de la guerre », et a appelé la France à sortir des traités européens.

