Irak: le numéro un de Daech aurait été blessé lors d'un raid aérien

Le chef du groupe terroriste Daech, Abou Bakr al-Baghdadi, a été blessé lors d'un raid aérien en Irak, annoncent les chaînes de télévision Alsumaria et Alhurra.

Comme le précise Alhurra, qui se réfère à un bureau de renseignement du ministère irakien de l'Intérieur, le numéro un de Daech a été blessé le 9 février lors d'une frappe effectuée par l'aviation irakienne sur la ville d'Al Qaïm, où il s'était rendu pour une réunion des leaders de l'organisation terroriste.

D'après la source, Baghdadi a été gravement blessé et transporté d'urgence en Syrie. Plusieurs autres chefs terroristes ont trouvé la mort dans le raid aérien.

Selon la version d' Alsumaria , qui cite une source au sein des forces de sécurité, la frappe a été effectuée par l'aviation de la coalition internationale menée par les États-Unis.

Ce n'est pas la première fois qu'Abou Bakr al-Baghdadi est donné pour mort ou blessé par les médias. Toutefois, jusqu'à présent, ces informations s'avéraient infondées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».