Grèce: querelle autour de la Saint-Valentin entre orthodoxes et catholiques

Les célébrations de la Saint-Valentin organisées sur l'île de Lesbos, qui héberge des reliques présumées du martyr, ont suscité une nouvelle querelle entre orthodoxes et catholiques, a indiqué l'agence de presse grecque Ana.

Le pope Athanassios Yousmas de la grande église orthodoxe du centre de Mytilène, chef-lieu de l'île égéenne, a fermement protesté au nom de ses paroissiens contre ces manifestations dans un courrier à la mairie.

Il a notamment menacé de recourir à la justice pour que son église, dont le dôme est un symbole de l'île, ne figure plus sur l'affiche des manifestations.

« Nous sommes des frères qui nous sommes "disputés" au cours des siècles, mais notre devoir chrétien est de nous réconcilier », a répliqué dans une lettre ouverte le prélat des catholiques de Mytilène, Léon Kiskinis.

Imputant la grogne orthodoxe à « quelques fondamentalistes bornés », il a relevé que Valentin — prêtre et évêque de Terni, en Italie, au IIIe siècle — avait été reconnu comme martyr avant le schisme chrétien entre catholiques et orthodoxes.

La célébration de la Saint-Valentin a débuté sur l'île en 2015, avec le retour de reliques présumées du saint, abritées dans l'église catholique de l'Assomption. Les manifestations, incluant concours de chants et de poèmes d'amour, doivent se conclure mardi avec une procession.

La municipalité s'est jusque-là abstenue de réagir à cette polémique, alors qu'elle tente de ranimer le tourisme local.

