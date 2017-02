Nouvelles barbaries de Daech filmées par un drone russe à Palmyre (vidéo)

La façade du Théâtre romain, les colonnes de l'ancien Tétrapyle… Petit à petit, Palmyre disparaît sous nos yeux. Depuis le retour des djihadistes dans la cité antique, en décembre, la « perle du désert » ainsi que toute l'humanité ont subie de nouvelles pertes, mais ce n'est que maintenant que nous pouvons le constater sur vidéo.

Comme en témoigne une séquence dévoilée ce lundi matin par le ministère russe de la Défense, après une nouvelle attaque de Daech, la partie centrale du Théâtre romain, l'un des plus célèbres monuments de Palmyre, est tombée en ruines. La colonnade du Tétrapyle, édifié vers 270 ap. J.-C, a elle aussi été rayée.

Ces images sont d'autant plus effrayantes que la ville est toujours entre les mains de Daech et que le groupe terroriste ne compte pas mettre un terme à ses actes de barbaries. De toute évidence, les terroristes envisagent de faire exploser d'autres trésors de la cité antique. Les drones russes ont constaté une forte mobilisation des camions appartenant aux djihadistes près de Palmyre.

« Ceci témoigne de l'intention de Daech d'acheminer de l'explosif pour détruire au maximum les anciens monuments qui restent encore dans la ville, avant de se retirer », indique le ministère russe de la Défense.

Depuis début décembre, des combats acharnés font rage aux abords de la ville de Palmyre. Les djihadistes ont lancé une violente offensive pour s'emparer à nouveau de la cité antique, reprise le 27 mars dernier par les troupes gouvernementales syriennes avec le soutien de l'aviation russe. Palmyre, dont les vestiges sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco, était restée pendant 10 mois sous contrôle des terroristes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »