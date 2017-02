Le type du missile tiré dimanche par Pyongyang demeure un mystère

Le journal nord-coréen Rodong Sinmun a publié 30 photos détaillées du tir du nouveau missile balistique effectué dimanche dernier et dont le type n'a toujours pas été déterminé ni par les États-Unis, ni par la Corée du Sud, annonce l'agence Yonhap.

Le missile balistique Pukguksong-2 tiré depuis la base militaire de Banghyon dans l'ouest de la Corée du Nord a parcouru 500 km avant de tomber en mer du Japon.

Selon l'agence, les photos en couleur publiées par le journal nord-coréen confirment qu'il s'agit d'un missile qui ressemble à celui tiré en août 2016 depuis un sous-marin.

© REUTERS/ KCNA La Corée du Nord tire un missile balistique

Les militaires sud-coréens ont annoncé auparavant qu'ils avaient enregistré un tir d'un missile de type Rodong, précisant ensuite qu'il s'agissait d'une version améliorée d'un Musudan. Les militaires se sont servis des noms de ces missiles adoptés également par leurs collègues américains.

Toutefois, selon l'agence, le missile tiré dimanche dernier a été lancé depuis un pas de tir automoteur à chenilles, alors que les missiles Musudan sont tirés depuis des pas de tir à six roues.

Le propulseur à carburant solide du missile Pukgukson-2 s'est branché à une hauteur de 10 mètres pour permettre au missile d'atteindre une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres et de parcourir une distance de 500 kilomètres.

La Corée du Nord travaille activement à la mise au point du missile Musudan, d'une portée de 3000-3500 km. Huit lancements ont été effectués cette année, en dépit de l'interdiction et des sanctions du Conseil de sécurité de l'Onu. Sur les huit, un seul (celui du 22 juin) a réussi. Pyongyang a lancé un Musudan le 20 octobre dernier, mais le missile a explosé au moment du décollage. Les experts de Séoul ont alors estimé que cet échec serait dû à des problèmes dans le système d'alimentation en carburant du moteur.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu interdisent à Pyongyang d'utiliser la technologie des missiles balistiques.

