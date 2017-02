Conseiller de Trump: des non-citoyens et des personnes décédées ont voté à l’élection US

La Maison Blanche dispose d'un grand nombre de preuves démontrant que l'élection présidentielle a fait l'objet d'une fraude, a déclaré Stephen Miller, conseiller du président américain Trump, dans une interview à la chaîne de télévision ABC.

« La Maison Blanche a présenté une énorme quantité de preuves de fraude lors de l'élection, entre autres, que des personnes se sont inscrites pour voter dans plus d'un État », a annoncé Stephen Miller.

Selon le conseiller du président américain, la participation au vote d'électeurs décédés depuis longtemps ainsi que de personnalités qui ne sont pas citoyennes américaines, a également été documentée.

Stephen Miller a qualifié l'incident de « scandale », ajoutant que les États-Unis devraient être « horrifiés » de la participation à l'élection de personnes qui n'en ont pas le droit et qui ce faisant bafouaient les droits des Américains qui respectent la Loi.

© AFP 2016 Jewel Samad Trump: des millions de voix «illégales» en faveur de Clinton

Fin janvier, le président américain Donald Trump a promis de lancer une enquête à grande échelle sur la fraude présumée qui aurait eu lieu au cours des élections présidentielles de 2016, déclarant des millions de « bulletins frauduleux » en faveur d' Hillary Clinton.

Selon lui, de trois à cinq millions des voix illégales ont été utilisées afin de lui faire perdre les élections en termes de nombre de voix obtenues.

C'est un paradoxe du système électoral américain: Donald Trump a été élu président des États-Unis tout en ayant récolté moins de voix qu'Hillary Clinton. M. Trump a remporté la présidentielle américaine du 8 novembre 2016 en raflant la majorité des grands électeurs, mais si l'on en juge par le nombre de voix, le tableau est tout autre. Hillary Clinton a en effet dépassé son rival de près de trois millions de voix.

En fonction des résultats de l'enquête, Donald Trump a estimé de « renforcer les procédures électorales ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »