Le comité d'enquête de Russie a obtenu des preuves de l'utilisation par l'armée ukrainienne de missiles balistiques tactiques Totchka-U contre la population civile du Donbass, a indiqué lundi une porte-parole de l'institution.

« Des preuves irrécusables de l'utilisation par les Forces armées d'Ukraine d'armes de destruction massive contre la population civile du Donbass lors du conflit armé, à savoir des missiles balistiques tactiques Totchka-U, ont été reçues et traitées selon les règles formelles de procédure », a indiqué Svetlana Petrenko.

© Photo. You Tube Totchka-U et Smertch en action

Le chef adjoint du commandement opérationnel de la République autoproclamée de Donetsk Edouard Bassourine avait indiqué que les militaires ukrainiens avaient acheminé dans le Donbass huit complexes Tochka-U.

L'OTR-21 Totchka, plus connu à l'échelle internationale sous le code OTAN SS-21 ou SS-21 Scarab, est un missile balistique tactique soviétique à courte portée d'une masse de 2 tonnes.

