Missile nord-coréen: la Corée du Sud envisage des tirs de rétorsion

© AP Photo/ Lee Jin-man Le type du missile tiré dimanche par Pyongyang demeure un mystère

La Corée du Sud envisage la possibilité de tirer des missiles balistiques en réponse au tir de missile effectué ces derniers jours par la Corée du Nord, rapporte l'agence d'information Yonhap , se référant à des sources au sein du ministère sud-coréen de la Défense.

Selon la source, Séoul envisagerait de lancer des missiles courte portée Hyunmoo-2A, capables de frapper des cibles à une distance de 300 kilomètres, ou des missiles de portée augmentée Hyunmoo-2B capables de frapper des cibles à une distance de 500 kilomètres.

En outre, le test d'un nouveau missile balistique d'une portée de 800 kilomètres n'est pas exclu. Ce missile est capable de porter des frappes préventives contre les installations nucléaires de la Corée du Nord. Le développement de cette arme, dont l'armée sud-coréenne pourrait être dotée cette année, est déjà entré dans sa phase finale.

Le tir d'un missile balistique depuis la base aérienne de la province de Pyongan du Nord (nord-ouest) a eu lieu à 07h55 ce dimanche 12 février (23h55 samedi, heure de Paris). Selon les militaires sud-coréens, le missile a parcouru environ 500 km avant de tomber en mer du Japon.

Le type du missile reste inconnu. Les spécialistes tentent de déterminer s'il s'agit d'un missile à courte ou à moyenne portée.

Le gouvernement du Japon a envoyé une protestation à la Corée du Nord à ce propos. L'administration des États-Unis étudie toutes les réponses possibles aux actions de Pyongyang.

