Roumanie: des dizaines de milliers de manifestants de nouveau dans la rue

Des dizaines de milliers de manifestants sont de nouveau descendus dans la rue, à Bucarest, en Roumanie, pour réclamer la démission du gouvernement, annonce l'agence Reuters.

Selon Reuters, plus de 50 000 personnes se sont rassemblées, malgré un froid glacial, devant le siège du gouvernement à Bucarest, formant un gigantesque drapeau roumain — bleu, jaune, rouge — à l'aide de panneaux de couleurs éclairés par leurs téléphones portables.

Des dizaines de milliers de personnes ont également manifesté dans les autres grandes villes afin de réclamer le départ du gouvernement.

Moins d'un mois après son investiture, le gouvernement roumain dirigé par le Parti social-démocrate (PSD) suscite un mouvement de contestation populaire sans précédent depuis la chute du gouvernement communiste de Nikolae Ceausescu en 1989, pour avoir pris, le 31 janvier, un décret assouplissant la législation anticorruption. Celui-ci aurait permis aux fonctionnaires et aux responsables politiques d'échapper à des peines de prison en cas d'abus de pouvoir constituant un préjudice inférieur à 44 000 euros

Face à la fronde, le gouvernement a reculé et abrogé le décret il y a une semaine. Mais l'annulation doit encore être validée par le Parlement, où les sociaux-démocrates ont une large majorité.

