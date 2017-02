Damas prêt à échanger des prisonniers contre des civils enlevés par les terroristes

Damas se dit prêt à conclure un accord avec les groupes armés et à libérer des prisonniers à condition que ceux-ci soient échangés contre des civils enlevés par les combattants, a annoncé lundi l'agence syrienne Sana, se référant à une source au sein du gouvernement de la République arabe.

Selon la source, les autorités du pays «confirment être prêtes, à titre permanent — et surtout dans le cadre des efforts déployés en vue de la rencontre d'Astana — à échanger des détenus contre des hommes, femmes et enfants (civils et militaires) enlevés par les groupes terroristes».

Le problème de la libération des détenus a été évoqué lors de la rencontre entre l'opposition et Damas à Astana, en janvier. Il figure d'ailleurs parmi les conditions énoncées par l'Armée syrienne libre (ASL) pour assurer le respect du régime de cessez-le-feu en Syrie, conformément à l'accord signé le 30 décembre 2016 à Ankara.

