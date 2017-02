États-Unis: un leader du KKK assassiné

La police a découvert au bord du fleuve Missouri le corps inanimé de Frank Ancona, leader des Traditionalist American Knights of Ku Klux Klan (KKK), l'une des branches les plus importantes du groupe, annonce le magazine Time se référant à des médias locaux.

Le corps a été découvert par une famille qui venait là pour pêcher. Selon Brian DeClue, médecin légiste, le leader du KKK est mort d'une balle tirée dans la tête. La police exclut l'hypothèse du suicide.

Selon les autorités, l'alerte a été donnée par l'employeur de Frank Acona. La police a découvert, lors d'une perquisition à son domicile, un coffre-fort vide qui avait contenu des armes.

Selon le journal local Kansas City Star, la filiale du Ku Klux Klan dirigée par Acona est l'une des branches les plus connues du KKK aux États-Unis. En 2014, lors des émeutes à Fergusson, provoquées par l'assassinat d'un Afro-américain de 18 ans par la police, le KKK s'était rangé du côté de la police et avait distribué des tracts appelant à mettre un terme aux manifestations. Acona aurait également menacé de mort les membres du groupe Anonymous, qui soutenaient les manifestants.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »