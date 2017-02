Barrage menacé en Californie: Moscou propose son aide aux USA

La situation extrêmement dangereuse qui règne ce lundi dans la zone située en aval du barrage de Lake Oroville, en Californie, n'a pas laissé les autorités russes indifférentes. Les spécialistes russes en hydraulique se sont dits prêts à apporter leur aide aux Américains.

« En cas de besoin, les spécialistes russes peuvent fournir toute l'aide nécessaire à leurs collègues américains », a annoncé à Sputnik le porte-parole du département des ressources hydrauliques du ministère russe de l'Environnement, Ilia Razbach.

Selon M. Razbach, les spécialistes russes possèdent une expérience de travail dans ce domaine. « Nous effectuons des consultations similaires dans le cadre de la coopération avec les pays de Sud-Est et de certains pays de l'Afrique », a-t-il précisé.

Les autorités californiennes ont ordonné dimanche l'évacuation immédiate de la population vivant en aval du barrage de Lake Oroville, dont la structure pourrait s'effondrer, après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours. Comme l'ont indiqué sur Twitter les autorités californiennes, le déversoir du barrage risquerait de s'effondrer sous peu. Cette rupture pourrait provoquer une gigantesque inondation le long de la rivière Feather. Quelque 160 000 personnes vivent dans la région menacée par les inondations.

