«L'Allemagne a besoin d'un président qui s'opposera au gouvernement»

Pour la gauche allemande, le pays a besoin d'un président qui saura contester la position du gouvernement. Selon Sahra Wagenknecht, chef de la faction des députés Die Linke au sein du Bundestag, le président fédéral est tenu de rappeler au gouvernement que le pays « doit devenir plus juste ». Mme Wagenknecht dévoile à Sputnik ce que son parti attend du successeur de Joachim Gauck au poste présidentiel.

« J'espère au moins que les accents de notre politique étrangère seront modifiés par rapport à l'époque de Gauck. Force est de constater que Steinmeier est un diplomate pur et dur. En tant que ministre des Affaires étrangères, il misait plutôt sur la détente que sur la confrontation », explique l'interlocutrice de l'agence.

Dans le même temps, elle estime que la politique intérieure allemande doit pour sa part être moins éprise de diplomatie.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Vladimir Poutine félicite Steinmeier et l’invite à visiter Moscou

« Je voudrais que nous ayons un président fédéral capable de s'opposer de temps en temps à la position gouvernementale — par exemple, si l'on décide de nouveau, après les élections parlementaires, de ne pas introduire une taxe sur la propriété, ou si l'on laisse en vigueur les lois qui autorisent la signature de contrats de travail à délai indéterminé sans mention de raison », indique Mme Wagenknecht.

« C'est pourquoi je souhaite voir au poste présidentiel un homme qui serait capable de dire à ce gouvernement : cela ne peut pas se poursuivre, quelque chose doit changer », conclut-elle.

Frank-Walter Steinmeier, social-démocrate de 61 ans, a été élu au poste de président fédéral par 75 % des voix par une assemblée de 1 240 grands électeurs. Par le passé, il avait occupé le poste de vice-chancelier (2007-2009) et, à deux reprises, celui de ministre des Affaires étrangères (2005-2009, 2013-2017).

