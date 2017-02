Le Hamas nomme un nouveau chef dans la bande de Gaza

Le mouvement des islamistes palestiniens Hamas a nommé lundi Yahya Sinwar, 54 ans, père fondateur des Brigades Ezzedin al-Qassam, aile militaire du Hamas, à la tête de l'organisation dans la bande de Gaza, ont annoncé les médias palestiniens.

© AFP 2016 MAHMUD HAMS Le Hamas accuse Israël d’avoir éliminé son chef de programme de drones

Sinwar devrait donc remplacer Ismaël Haniyeh, qui entend devenir chef du bureau politique du Hamas à la place de Khaled Mechaal.

Condamné à la prison à vie pour terrorisme en 1989, Yahya Sinwar a passé 22 ans dans les prisons israéliennes avant d'être libéré dans le cadre de l'échange d'un groupe important de prisonniers palestiniens contre le soldat israélien Guilad Shalit en 2011.

Considéré comme un belliciste, Sinwar est opposé à tout compromis dans la politique à l'égard de l'Autorité palestinienne et d'Israël.

Le mouvement Hamas contrôle la bande de Gaza depuis les affrontements meurtriers avec les membres du Fatah, son rival politique, en 2007.

