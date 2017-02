L’ancienne égérie de l’Ukraine attaque en justice le président et le premier ministre

L'ancienne chef du gouvernement ukrainien, Ioulia Timochenko, leader du parti Batkivchtchina, a décidé d'attaquer en justice le président du pays Piotr Porochenko, le premier ministre Vladimir Groïsman et le président de la Rada (parlement) Andreï Paroubiï, en les accusant d'actions anticonstitutionnelles, annonce la presse locale.

© Sputnik. Evgeny Kotenko Armes pour l'Ukraine: Timochenko appelle à négocier avec les USA

Il s'agit notamment du refus d'examiner à la Rada la question de la démission du premier ministre en place, bien que ce point ait été soumis à l'enregistrement à l'ordre du jour du parlement.

« Bien sûr que nous les attaquerons en justice, car il s'agit d'une violation pure et simple de la Constitution et du règlement », a déclaré Mme Timochenko lors d'une conférence de presse à Kiev.

Et d'ajouter que la responsabilité pour le refus d'enregistrer cette initiative incombait aux premières personnes de l'État.

« La responsabilité personnelle en revient notamment au président de l'Ukraine car sans son aval, une telle démarche aurait été tout simplement impossible, à Groïsman lui-même qui s'accroche ainsi au pouvoir et au président de la Rada Andreï Paroubiï, sans l'ordre duquel cela n'aurait pas pu se faire », a expliqué l'opposante.

Elle a cité parmi les raisons qui la poussent à demander la démission du premier ministre la double chute du PIB en dollars, l'hyperinflation, la répression des PME, la hausse des charges communales et la baisse des standards sociaux.

Le refus d'enregistrement a été expliqué par la nécessité de présenter les signatures d'au moins un tiers des députés (150 parlementaires) sous le projet de document. En outre, le gouvernement possède l'immunité durant l'année suivant son élection.

L'opposante a toutefois rétorqué qu'il ne s'agissait pas dans ce cas précis du gouvernement, mais seulement de son chef. Par ailleurs, elle a rappelé qu'Arseni Iatseniouk avait été limogé du poste de premier ministre alors que le projet de résolution sur sa démission n'avait été signé que par deux personnes.

« Une chose est sûre. Tout ce qui se passe à présent à la Rada est parfaitement illégal », a résumé l'ancienne première ministre ukrainienne.

