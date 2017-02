Des centres de désarmement pour les combattants syriens ouverts aux alentours de Damas

© Sputnik. Morad Saeed Syrie: un centre culturel russe ouvrira à Homs

Dans le cadre d'une amnistie générale annoncée par le gouvernement syrien, de nouveaux sites de désarmement pour les combattants ouvrent leurs portes dans la localité Ghouta ouest, aux alentours de Damas, a déclaré le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Rappelons qu'auparavant le président syrien Bachar el-Assad a renouvelé jusqu'au 30 juin 2017 l'application du décret accordant une amnistie générale pour tous les combattants ayant volontairement déposé leurs armes.

« À présent, nous sommes en train de mener des négociations visant à aider les combattants à quitter ce territoire en passant par un corridor humanitaire. Nous disposons d'informations selon lesquelles les combattants se disent prêtent à régler leur statut judiciaire », a précisé le Centre.

Concernant les centres de désarmement, les combattants peuvent y déposer les armes et rejoindre les rangs de la milice locale. En outre, des postes de santé s'y retrouvent également, où les habitants locaux peuvent bénéficier de l'assistance nécessaire.

Fin juillet, le président syrien a déclaré que tous les Syriens ayant pris auparavant le parti des groupes armés bénéficieraient de l'amnistie, à condition de déposer les armes et de se rendre aux autorités.

« Les personnes armées qui échappent à la justice seront exonérées de toute responsabilité dans le cas où elles se rendront et rendront leurs armes aux autorités judiciaires compétentes ou à la police dans un délai de trois mois à partir de la date de l'édiction de ce décret », selon le président syrien.

Auparavant, le président Assad a déclaré que la plupart des combattants libérés avaient préféré coopérer avec le gouvernement syrien.

