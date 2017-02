Une rencontre Poutine-Trump lors du G20 en Allemagne?

Les présidents russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient se rencontrer lors du sommet du G20, a déclaré lundi 13 février aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Selon lui, le Kremlin analyse les contacts de Washington à l'international.

« Naturellement, nous enregistrons les contacts qui sont réalisés (…) Bien sûr, l'analyse de tout ce qui se passe sur l'arène internationale fait partie du travail quotidien du Kremlin », a déclaré M. Peskov lorsque interrogé sur la réaction de Moscou concernant les contacts internationaux de l'administration américaine avec la Chine et le Japon.

Le 10 février, au terme de négociations avec le président slovène Borut Pahor, Vladimir Poutine a déclaré que Ljubljana pourrait être un bon endroit pour une rencontre avec Trump.

« C'est sûr que c'est un très bon endroit pour mener des dialogues de la sorte, mais cela ne dépend pas que de nous, cela dépend de plusieurs circonstances, des affaires courantes », a déclaré le chef de l'État russe, ajoutant toutefois que Moscou était prêt à une telle rencontre.

Auparavant, la Slovénie, la Finlande et l'Islande se sont déclarées prêtes à organiser une rencontre Poutine-Trump.

Les présidents russe et américain se sont entretenus par téléphone deux fois. La dernière conversation a eu lieu le 28 janvier et duré près de 45 minutes.

Le sommet du G20 se tiendra du 7 au 8 juillet à Hambourg.

