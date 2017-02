Partage de la Macédoine, une idée de Lavrov? Provocation, selon Moscou

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de provocation un article de la rédaction macédonienne de Deutsche Welle, selon lequel le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov aurait été le premier à proposer un partage de la Macédoine.

Une menace de nouveaux partages plane sur les Balkans

« Notre attention a été attirée sur une publication révoltante par son contenu… où l'on tente d'attribuer… à Sergueï Lavrov l'idée d'un partage de la République de Macédoine… M. Lavrov n'a jamais fait de telles déclarations », lit-on dans le communiqué.

Cette idée a été formulée en fait par Dana Rohrabacher, un membre républicain du Congrès américain, et non par le ministre russe, a rappelé le ministère.

« Il est évident que cette fiction est une provocation visant à saper l'image de la Russie dans les Balkans et à "réchauffer" la situation en Macédoine », ajoute la déclaration.

Le lobby albano-américain s'attaque au territoire de la Serbie

La rédaction macédonienne de Deutsche Welle a publié, le 9 février, un article intitulé « Proposition de Rohrabacher, version d'une ancienne proposition de la Russie ?» Il y était rappelé une intervention du congressiste selon laquelle « la Macédoine n'est pas un pays » et doit être partagée entre le Kosovo et la Bulgarie. Se référant au journal autrichien Der Standart, l'article affirmait que Sergueï Lavrov avait été le premier à formuler l'idée d'un tel partage.

