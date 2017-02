Pris dans la tourmente médiatique, le conseiller de Trump Michael Flynn démissionne

© AFP 2016 SAUL LOEB Michael Flynn toujours dans le viseur des médias anti-Trump

Michael Flynn, conseiller du président américain Donald Trump à la sécurité nationale, a démissionné, a annoncé tard en soirée, lundi, un responsable de la Maison blanche.

Cette annonce de démission intervient au lendemain de la publication parue dans le Washington Post qui évoque une conversation téléphonique survenue en décembre entre le conseiller à la sécurité nationale et Sergueï Kisliak, ambassadeur de la Fédération de Russie à Washington.

Le quotidien américain accusait notamment Flynn d'avoir conseillé à la Russie « d'être plus mesurée dans sa réaction face aux sanctions punitives » et de ne pas avoir rejeté la possibilité que les sanctions pourraient être révisées sous la nouvelle présidence. Une prise de position que le Washington Post a considérée comme une tentative de la part de Flynn de saper la politique intérieure d'Obama, bien qu'en ce moment M. Flynn n'ait encore aucune fonction officielle.

Le Kremlin a de son côté démenti les informations fournies par le Washington Post. « Des conversations ont eu lieu », cependant «pour le reste, les informations sont fausses», a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole du président russe.

© AFP 2016 NICHOLAS KAMM

Dans sa lettre de démission, le conseiller à la sécurité a indiqué avoir « par mégarde livré des informations incomplètes au vice-président et à d'autres personnes » sur ses «entretiens téléphoniques avec l'ambassadeur russe».

Comme l'indique Reuters, la Maison Blanche est en train d'examiner la candidature de David Petraeus, général à la retraite et ancien directeur de la CIA. En attendant que le président Donald Trump trouve un successeur à Michael Flynn toutefois, le général Keith Kellog, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, assumera ses fonctions.

