L’armée syrienne reprend un champ gazier près de Palmyre

L'armée syrienne poursuit son avancée vers Palmyre. Épaulées par les milices et l'aviation, les forces de Bachar el-Assad sont parvenues à reprendre à Daech le champpétroler de Hayan, dans la province de Homs, au sud-est de la «perle du désert».

«L'armée syrienne, appuyée par les milices syriens et l'aviation, a rétabli un contrôle total du champ pétrolier de Hayan», a déclaré à Sputnik une source au sein des milices Faucons du désert.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Nouvelles barbaries de Daech filmées par un drone russe à Palmyre (vidéo)

Selon la source, des dizaines de terroristes ont été éliminés dans le cadre de l'offensive, de nombreux blindés appartenant aux djihadistes ont été détruits. Par ailleurs, plusieurs groupes terroristes ont dû retraiter vers Palmyre.

Les combattants de Daech se sont emparés du gisement de Hayyan en décembre dans le cadre d'une large offensive contre Palmyre. En janvier, les djihadistes ont fait exploser la centrale de gaz située dans la région et qui alimentait en électricité un tiers de la Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »