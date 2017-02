«Hillary me suppliait de dévoiler des vidéos de propos racistes de Trump»

© AFP 2016 NICHOLAS KAMM Quand Trump ruine l'orthographe à la bibliothèque du Congrès

Dans une récente émission de la version australienne du show « I'm a Celebrity Get Me Out of Here », Tom Arnold a confié que la candidate démocrate l'avait appelé la veille de l'élection présidentielle pour lui demander de dévoiler des vidéos de propos racistes tenus par son rival républicain.

« Elle a dit : S'il vous plaît, divulguez-les. Le poids du monde libre est sur vos épaules », a indiqué l'acteur.

Dans une interview accordée par la suite à une radio locale, M. Arnold, réputé pour sa profonde antipathie envers le nouveau locataire de la Maison Blanche, a estimé que la publication des vidéos en question n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection présidentielle américaine.

© REUTERS/ Susana Vera Trump en peignoir devant la télé? Le fake de trop du NYT

« Nous l'avons déjà entendu parler de ses agressions sexuelles sur des femmes, et cela n'a eu aucun effet sur l'élection », a expliqué l'artiste.

L'année dernière, Tom Arnold a affirmé posséder un enregistrement dans lequel M. Trump prononcerait le mot « nigga », que la presse américaine préfère désigner comme « the N-word ». Issu du terme « nigger » (nègre), ce mot est généralement considéré comme une violente insulte raciste. Cependant, les hypothétiques vidéos n'ont jamais vu le jour depuis lors.

