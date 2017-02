La Saint-Valentin : des écoliers indonésiens disent niet

En Indonésie, dans une école musulmane, des adolescents ont organisé une manifestation contre la fête de la Saint-Valentin, qu'ils accusent d'être une manière occidentale d'encourager les relations sexuelles occasionnelles.

Alors que les adolescents dans de nombreux pays profitent de la fête pour faire leur déclaration d'amour à leur copine, il en est autrement dans la ville indonésienne de Surabaya, où une manifestation bruyante s'est déroulée dans une école.

« Dis non à Valentin! » scandaient les écoliers âgés de 13 à 15 ans, dont plusieurs filles portant des voiles sur la tête.

« Cette manifestation a été organisée parce que nous avons vu à la télé que la fête de Saint-Valentin a tendance à être associée avec l'amour libre. Cela nous fait peur », a déclaré Pandu Satria, l'organisatrice de la manifestation qui a impliqué des douzaines d'élèves.

Ida Indahwwati Waliulu, directrice de cette école dirigée par les musulmans, a déclaré qu'elle éprouvait une certaine fierté en voyant cette action positive réalisée par ses élèves.

Plusieurs villes dans tout le pays ont également interdit à leurs habitants de célébrer la fête.

En Malaisie voisine qui est également un pays à majorité musulmane, l'« Association nationale de jeunes musulmans » a appelé les femmes à éviter de se servir d'émoticônes et de parfums lors de la Saint-Valentin.

Toutefois, la fête de la Saint-Valentin est assez largement célébrée dans les grandes villes en Indonésie et en Malaisie, où des cartes postales et des chocolats sont largement vendus pour l'occasion.

