La crise économique européenne plonge ses racines dans les années 1960-70. En Italie, la récession a influé sur la situation démographique : le PIB ne peut pas croître si la population ne croît pas. L'apparition de l'euro dans les années 1990 a porté un « coup mortel » à l'Italie, entraînant la désindustrialisation du pays. Mais c'est en 2008 que le coup fatal lui a été assené, lorsque les États-Unis ont nationalisé les dettes des personnes physiques, ce qui a eu pour conséquence de doubler la dette nationale, estime le journaliste italien Marcello Veneziani.

Les frontières s'effacent aujourd'hui en Europe, dit-il. Cependant, sans bornes, la société peut s'élargir à des dimensions immensurables.

Pour sa part, l'économiste Alberto Bagnai est d'avis qu'à notre époque seules les transnationales jouissent d'une souveraineté, non le peuple.

Cependant, les relations entre le « boss » — c'est-à-dire les États-Unis — et son représentant plénipotentiaire l'Allemagne sont en train de changer, a-t-il raconté à Sputnik. L'Italie, selon lui, doit saisir l'occasion et marchander de meilleures conditions pour Rome.

À son avis, l'Italie peut soit bouger vers l'Union européenne, déjà devenue un « Quatrième Reich », ce qui déplaît à Washington, soit récupérer un peu d'autonomie, en s'accordant avec la Russie et les États-Unis.

L'Italie n'a pas toujours suivi la politique du « IVe Reich ». Ainsi, le gouvernement du premier ministre Matteo Renzi s'est ouvertement prononcé contre les sanctions antirusses. Aujourd'hui, Rome se dit prêt à jouer le rôle d'intermédiaire pour ce qui concerne la levée des sanctions antirusses.

