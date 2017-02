Les sociaux-démocrates devancent la coalition Merkel dans les sondages

Le Parti social-démocrate (SPD), présidé par Sigmar Gabriel, connaît une sensible hausse de soutien de la part des électeurs sur fond notamment de sa décision de proposer la candidature de Martin Schulz au poste de chancelier. En janvier-février, la popularité du SPD a grimpé de 10 %, tandis que selon une étude menée du 10 au 13 février par l'INSA, le nombre d'Allemands prêts à voter pour les sociaux-démocrates atteint désormais 31 % contre 30 % pour la coalition de Merkel.

Si cette tendance persiste, la disposition des forces politiques en Allemagne pourrait basculer : ainsi, le Parti social-démocrate serait en mesure de former un gouvernement de coalition avec Die Linke (gauche) et les Verts, qui cumulent respectivement 10 % et 7 % des intentions de vote.

© AFP 2016 JOHN MACDOUGALL Les erreurs de Merkel décryptées par un eurodéputé allemand

Pour sa part, le parti eurosceptique Alternative pour l'Allemagne (AfD) peut compter sur le soutien d'environ 12 % des électeurs, constate le sondage réalisé auprès d'un échantillon de plus de 2 000 personnes.

Les élections parlementaires allemandes sont programmées pour le 24 septembre prochain. Pour être représenté au Bundestag, un parti doit franchir la barre des 5 % des scrutins.

