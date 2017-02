Barrage d’Oroville: le gouverneur californien sollicite l’aide de Trump

Dans une lettre adressée au président américain, le gouverneur de la Californie Jerry Brown a expliqué qu'au moins trois comtés avaient besoin d'une aide en urgence. Des fonds sont requis pour aider 188 000 habitants locaux qui ont dû quitter leurs maisons menacées par l'inondation.

© REUTERS/ Max Whittaker Barrage menacé en Californie: Moscou propose son aide aux USA

Il est à noter que Brown avait critiqué le président Trump et ses initiatives à plusieurs reprises, mais lors de la dernière conférence de presse, il a déclaré que le président avait envisagé d'accorder mille milliards de dollars (946 mds EUR) pour l'infrastructure de la Californie, selon les médias.

Le gouverneur a également fait remarquer qu'il n'était pas au courant du rapport de 2005 dans lequel des écologues avaient fait part de la menace qui planait sur le barrage d'Oroville. Dans le document, les spécialistes insistaient sur le fait que le déversoir du barrage menaçait de s'effondrer.

Les autorités de l'État de Californie ont décrété l'état d'urgence afin de régler le problème avant les nouvelles précipitations qui sont attendues sous peu et pour éviter la rupture du barrage. L'effondrement de l'édifice pourrait provoquer une gigantesque inondation le long de la rivière Feather. En raison d'une possible tempête prévue pour ce jeudi et qui pourrait provoquer l'apparition d'un mur d'eau de 10 mètres de haut, quelque 200 000 personnes ont été évacuées, annoncent les autorités.

© REUTERS/ California Department of Water Resources/William Croyle Images du barrage US d'Oroville, qui menace de s'effondrer

Des centres d'accueil ont été mis en place à Chico, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville, mais les routes menant à cette localité ont été rapidement congestionnées par les véhicules fuyant la zone menacée.

Hier, suite à l'annonce du risque d'effondrement de l'édifice à cause d'un trou dans le déversoir principal du barrage, une vidéotransmission en direct des lieux a été mise en ligne. Elle est actuellement disponible et suivie par des millions de personnes à travers le monde.

Construit entre 1962 et 1968, l'ouvrage s'élève à 230 mètres de hauteur, ce qui en fait le barrage le plus haut des États-Unis.

