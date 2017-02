Fancy Bears: une quadruple championne olympique US utilisait un glucocorticoïde

© Sputnik. Konstantin Chalabov Les hackers publient une 7e liste d'athlètes US suspectés de dopage

Selon les documents obtenus par Fancy Bears, lors d'un test de dopage réalisé le 30 avril 2016, la joueuse de basket-ball évoluant au poste de meneuse a déclaré avoir fait deux injections de kenalog, médicament produit à base de triamcinolone qui fait partie des glucocorticoïdes et a une action sur le métabolisme protidique et glucidique.

Le 23 mai dernier, Mme Bird a avoué avoir consommé du meloxicam, qui appartient à la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ces derniers sont couramment prescrits pour soulager les douleurs musculaires d'apparition retardée dues à l'apparition de lésions micro-musculaires.

Le kenalog est quant à lui inscrit sur la liste des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage (AMA), mais les sportifs sont autorisés à en consommer lorsqu'ils ne participent pas aux compétitions.

Sue Bird est quadruple championne olympique, titrée avec l'équipe nationale américaine en 2004, 2008, 2012 et 2016, et double championne du monde, en 2002 et 2010.

Auparavant, les hackers de Fancy Bears avaient publié des documents selon lesquels le nageur Michael Phelps, le sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, consommait de la gabapentine, médicament antiépileptique parfois utilisé comme drogue récréationnelle.

