La délégation de l'Armée syrienne libre va participer aux négociations à Astana

Les représentants de l’Armée syrienne libre, qui fait partie de l’opposition armée, prendront part aux négociations à Astana, selon un communiqué du groupe.

« Une petite délégation constituée des dirigeants et des représentants de l'ASL est en partance pour Astana afin de prendre part aux discussions techniques sur le régime du cessez-le-feu. Les négociations doivent préparer le terrain pour les négociations à Genève », lit-on dans le communiqué de l'ASL reçu par Sputnik.

D'après les représentants du groupe, depuis que le régime de cessez-le-feu a été mis en place en Syrie, l'armée gouvernementale viole ses conditions.

Cependant, selon la télévision syrienne, la deuxième session de haut niveau dans le cadre du processus d'Astana sur le règlement de la situation syrienne, initialement prévue pour le 15 février, débutera le 16 février puisque les délégations de l'opposition armée syrienne et des représentants turcs ne sont pas encore arrivés.

Les représentants de l'Onu, ainsi que les délégations russes, iraniennes et celle du gouvernement syrien sont déjà sur place.

La première étape des négociations multilatérales consacrées à la situation en Syrie s'est déroulée du 23 au 24 janvier à Astana, au Kazakhstan. Ayant pour objectif principal de trouver un terrain d'entente sur l'après-conflit en Syrie en totale coordination avec les efforts des Nations unies, les négociations ont accueilli notamment 27 des 31 groupes de l'opposition syrienne ayant convenu de former une délégation unique qui a représenté leurs intérêts lors de la rencontre.

