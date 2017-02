Kim Jong-Un «aurait pu ordonner de tuer son demi-frère»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un aurait pu ordonner il y a cinq ans de tuer son demi-frère Kim Jong-Ham, dont la mort lundi a été annoncée par les médias, a déclaré mardi à Sputnik Seong-chang Cheong, chercheur à l'institut Sejong à Séoul.

« Le meurtre de Kim Jong-Nam serait impossible sans l'accord de Kim Jong-Un. Kim Jong-Un aurait probablement donné l'ordre de tuer son demi-frère après avoir appris qu'il avait essayé de s'enfuir (en Corée du Sud) », a estimé Seong-chang Cheong.

© AP Photo/ JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo, Shin In-seop Le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un assassiné en Malaisie

Selon lui, le meurtre de Kim Jong-Nam aurait été perpétré suite aux révélations publiées dans un journal nord-coréen selon lesquelles Kim Jong-Nam aurait tenté à plusieurs reprises de fuir le pays en 2012, ce qui aurait provoqué l'ire de son demi-frère tout puissant.

« À mon avis, le meurtre de Kim Jong-Nam est directement lié avec le travail du Département principal du renseignement nord-coréen. Ces derniers temps, ce service secret s'est vu confier la mission de surveiller Kim Jong-Nam et c'est ce département qui est chargé d'éliminer les personnalités importantes », a ajouté l'expert sud-coréen.

L'agence sud-coréenne Yonhap a annoncé mardi que Kim Jong-Nam aurait été assassiné lundi en Malaisie. D'après les médias sud-coréens, il devait embarquer dans un avion à destination de Macao, mais s'est senti mal à l'aéroport de Kuala Lumpur. Il est décédé lors de son transfert à l'hôpital.

Selon différentes hypothèses, il aurait été aspergé avec un spray ou un liquide ou blessé par des aiguilles empoisonnées à l'aéroport. L'agence Reuters a annoncé, citant des sources au gouvernement américain, que Washington était persuadé de l'implication des services secrets nord-coréens dans cet assassinat.

Kim Jong-Nam était en possession d'un passeport au nom de Kim Chol, né en 1970 à Pyongyang. Mais la police malaisienne a plus tard confirmé que l'homme décédé à l'aéroport était bien Kim Jong-Nam. Les enquêteurs étudient actuellement ses déplacements et recherchent ses connaissances en Malaisie.

Le gouvernement et les médias nord-coréens n'ont pas commenté les informations sur le décès du demi-frère de Kim Jong-Un.

Kim Jong-Nam a été un temps considéré comme l'héritier potentiel de son père Kim Jong-Il avant de tomber en disgrâce suite à une tentative manquée en 2001 d'entrer au Japon avec un passeport falsifié pour visiter Disneyland. Il vivait depuis lors en quasi-exil, principalement sur le territoire chinois de Macao.

