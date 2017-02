Trump s’attend à ce que la Russie restitue la Crimée à l'Ukraine, quelle surprise!

Le président des États-Unis Donald Trump attend de Moscou une participation active à la désescalade de la situation en Ukraine et la restitution de la Crimée à cette dernière, a annoncé mardi le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer.

« Le président Trump a explicitement laissé entendre qu'il s'attendait à voir la Russie assister à une baisse de la violence en Ukraine et restituer la Crimée à ce pays », a déclaré M. Spicer.

Et d'ajouter que M. Trump ne cessait de soulever le problème de la Crimée, dont « l'annexion » avait été admise par l'administration précédente.

Le porte-parole a également rappelé qu'auparavant, l'ambassadrice américaine aux Nations unies Nikki Haley avait elle aussi réaffirmé la position ferme de Washington sur la Crimée.

« Dans le même temps, il (le président Trump, ndlr) attend et appelle de tous ses vœux pleinement une bonne entente avec la Russie », a souligné le porte-parole.

