Theresa May rejette une pétition contre la visite de Trump au Royaume-Uni

La première ministre britannique Theresa May a formellement rejeté une pétition demandant l'annulation de la future visite d'État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni et signée par 1,8 million de Britanniques, annonce mardi la presse internationale.

© AP Photo/ Mic Smith, File Donald Trump «impatient» de rencontrer Theresa May

« Le gouvernement estime que le président des États-Unis doit être autorisé à effectuer une visite d'État. Nous attendons avec impatience la possibilité de saluer le président Trump quand la question de la date et des préparatifs de cette visite sera définitivement réglée », lit-on dans la réponse du gouvernement britannique à ladite pétition.

Le gouvernement déclare avoir pris note de la ferme position des Britanniques, confortée par une multitude de signatures sous la pétition, mais ne la soutient toutefois pas.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Rencontre May-Trump: une caricature du Guardian indigne la Toile

Le parlement britannique se penchera le 20 février prochain sur la pétition demandant l'annulation de la future visite d'État de M. Trump.

Le président américain Donald Trump a reçu des mains de la première ministre britannique, Theresa May, lors de la visite de celle-ci aux États-Unis la semaine dernière, une invitation officielle de la reine Elizabeth II pour une visite d'État au Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, le décret adopté par le locataire de la Maison Blanche contre le programme d'accueil des réfugiés aux États-Unis et l'interdiction faite aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane d'entrée sur le territoire américain durant les trois prochains mois a révolté l'opinion britannique.

