Estonie: le pays avancerait-il vers un «estexit»?

« Nous suivons avec préoccupation l'évolution des événements en Union européenne et voyons une menace à notre survie nationale si la Commission européenne continue à concentrer le pouvoir entre ses mains». C'est en ces termes que le Parti populaire conservateur d'Estonie (parti nationaliste d'opposition) a exprimé son euroscepticisme lors de son congrès qui s'est tenu dimanche.

Les conservateurs estoniens estiment qu'après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, celle-ci risque de se transformer en un État gigantesque. « De nombreux peuples épris de liberté vont quitter cette Union », prédisent les nationalistes estoniens.

« On voit un danger aussi sérieux si l'UE s'empare de problèmes de défense nationale que si l'UE se décompose », indique la déclaration. Les nationalistes estoniens craignent que la Défense de leur pays ne devienne entièrement dépendante du processus de prise de décision des 27 pays de l'UE.

« Dans ce cas, si notre pays est agressé, on ne pourra pas commencer à riposter nous-mêmes, car il faudra attendre que les Français, les Allemands, les Grecs, les Espagnols et le reste décident s'il faut réagir et de quelle manière », estiment les auteurs du document.

Le congrès a déclaré que le droit de prendre des décisions concernant les problèmes-clés devait rester de la compétence des capitales des États membres de l'UE.

« Nous estimons que sur fond de renforcement de l'intégration, il est inévitable d'organiser un nouveau référendum sur l'appartenance de l'Estonie à l'Union européenne », ont souligné les nationalistes.

Le congrès a réélu Mart Helme au poste du président du Parti populaire conservateur d'Estonie.

