Un séisme de magnitude 6,1 au large des Philippines

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit ce lundi au large de la côte sud-est des Philippines, a annoncé Reuters, citant l'Institut américain d'études géologiques (USGS). Pour l'heure, aucun dégât n'a été signalé.

Selon le média, le foyer se trouvait à 236 km au sud-est de la ville de General Santos, sur l'île philippine de Mindanao.

Redoutant un tsunami, des centaines de résidents de la zone littorale ont fuir vers le haut plateau.

Cette secousse sismique intervient deux jours après un séisme qui a frappé les Philippines samedi, provoquant des dégâts matériels et semant la panique parmi les touristes, qui ont fui un centre de plongée prisé près de Manille.

